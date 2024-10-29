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15:30, 29 октября 2024 года

В Ливенском районе благоустроят по три двора и общественные территории

Ремонт запланирован на 2025-й год.


В Ливенском районе в 2025-м году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" отремонтируют три двора и три общественные территории. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Ремонт ждет дворы в селе Коротыш по ул. Заводская, 1, в селе Сергиевское по ул. Александрова, 7, а также в поселке Сахзаводской, дома №7, 8 и 9.
Также запланировано благоустройство общественной территории переулка Дачного в слободе Беломестное, парковой зоны в поселке Сахзаводской и прилегающей к сельскому дому культуры парковой зоны в селе Успенское.

Документация по дворовым и общественным территориям в селе Коротыш, поселке Сахзаводской и селе Успенское готова и одобрена. По объектам в слободе Беломестное и в селе Сергиевское ПСД еще разрабатывается.


Артем Ежаков
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