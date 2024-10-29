Главная » Новости



10:00, 29 октября 2024 года На Орловщине задержали 11 человек из списка розыска Таковы итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия регионального управления МВД.





В Орловской области подвели итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия регионального управления МВД «Розыск». Как сообщили в пресс-службе ведомства, его итогом стало задержание 11 человек из списка розыска. Пятерых искали за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, еще троих – за кражи.



В частности, полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве иностранца, находившегося в межгосударственном розыске.



Также в ходе мероприятия найдены семь человек из числа пропавших без вести.





Артем Ежаков





