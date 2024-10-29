В Орловской области разрешили отстрел восьми лисиц
Это связано с угрозой возникновения и распространения болезней.
Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулируемой численности охотничьих ресурсов. Документом запланирован отстрел восьми лисиц – ограничений по полу и возрасту животных нет.
Решение связано с угрозой возникновения и распространения болезней.
Отстрел разрешен по 22 ноября в определенных охотничьих угодьях. С ними можно ознакомиться в документе.
Напомним, что ранее в регионе из-за опасности распространения африканской чумы свиней разрешили отстрел десяти кабанов.