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9:30, 29 октября 2024 года В Орловской области разрешили отстрел восьми лисиц Это связано с угрозой возникновения и распространения болезней.





Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулируемой численности охотничьих ресурсов. Документом запланирован отстрел восьми лисиц – ограничений по полу и возрасту животных нет.



Решение связано с угрозой возникновения и распространения болезней.



Отстрел разрешен по 22 ноября в определенных охотничьих угодьях. С ними можно ознакомиться в документе.



Напомним, что ранее в регионе из-за опасности распространения африканской чумы свиней разрешили отстрел десяти кабанов.





Артем Ежаков





