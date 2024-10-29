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9:00, 29 октября 2024 года Орловец Платон Козлов продолжает побеждать на первенстве мира по боксу Спортсмен провел второй успешный поединок на турнире.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловец Платон Козлов находится в составе сборной России в Черногории на первенстве мира по боксу среди юниоров.



Накануне спортсмен сделал новый шаг на пути к очередному важному титулу в своей карьере. Судьи единогласно присудили Платону Козлову победу в бою против ирландца Мартина Макдонаха.



В активе Платона Козлова уже есть пояса юношеских первенств Европы и мира.





Анастасия Дорохова





