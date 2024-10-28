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20:17, 28 октября 2024 года В небе над Орловской областью уничтожен еще один БПЛА Воздушный объект сбили средства ПВО.



Фото: архив

В небе над Орловской области был сбит еще один беспилотник самолетного типа. Воздушный объект уничтожили средства ПВО в период с 18.30 до 19.30. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



В ведомстве также отметили, что всего дежурными силами противовоздушной обороны было уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь из них были сбиты над территорией Курской области, шесть - над Брянской областью и один - над Орловской.





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