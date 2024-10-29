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21:15, 28 октября 2024 года Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с отоплением в 909-м квартале Орла Проблемой председатель СК России заинтересовался после обращения орловской сироты.







Проблемы с отоплением в Орле по-прежнему остаются в центре внимания. Сегодня об этом говорили и на аппаратном совещании в областной администрации. Одна из жительниц 909-го квартала, не выдержав холода в своем доме, обратилась в Следственный комитет РФ. СУ СК России по Орловской области уже начал процессуальную проверку по данному факту.



Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области Александр Коргин, заявительница проживает в непригодных условиях вместе с пожилой бабушкой, имеющей статус несовершеннолетнего узника концлагерей, что негативно сказывается на ее здоровье.



Жители 909-го квартала также жалуются на отсутствие горячей воды. Причина в том, что микрорайон до сих пор отапливается от старой котельной, которая находится в соседнем квартале. Новая котельная, реконструкция которой шла все лето, еще не запущена, к ней только подвели газ.



Мэр Орла на аппаратном совещании заверил, что показатели по горячей воде и теплу улучшаются. Он также сообщил, что отопление есть абсолютно во всех многоквартирных домах Орла. Однако на деле оказалось, что это не так.



Губернатор Андрей Клычков на совещании подчеркнул, что управляющие компании не всегда выполняют свою работу по пуску тепла. Очередные обращения от жителей он получил на минувших выходных.



- Сейчас погода предоставляет нам возможность завершить все эти работы. Температурный режим достаточный для того, чтобы подготовиться к настоящим морозам в полном объеме, - отметил Андрей Клычков.





Антон Киселёв





