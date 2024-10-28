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21:00, 28 октября 2024 года Орловчанка Александра Лазуткина исполняет патриотические песни собственного сочинения Эти произведения она посвящает героям СВО.







Героиня нашего следующего сюжета уверена, что победа будет за нами. Александра Лазуткина, курсант "Бригады Катукова", исполняет патриотические песни собственного сочинения. Она играет на гитаре и поет, посвящая свои композиции героям СВО, их мужеству и отваге.



Александра уже написала пять песен на военную тематику. Ее выбор в пользу "Бригады Катукова" был неслучайным. Она учится на медика и мечтает стать санинструктором, чтобы помогать бойцам не только словом, но и делом. С репертуаром Александры познакомился наш корреспондент Владимир Маряшин.





Владимир Маряшин





