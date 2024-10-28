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16:29, 28 октября 2024 года Клычков заявил о шести сбитых беспилотниках над Орловщиной Сработали средства ПВО.



Фото: архив

В Орловской области 28 октября сбили шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



– По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, оперативные службы продолжают работу на местах происшествий, - сообщил глава региона.



Напомним, что по данным Миноборны в период с 13:00 до 14:30 в области уничтожили пять беспилотников.





Вести-Орёл





