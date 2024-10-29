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13:30, 29 октября 2024 года Орловцев приглашают на выставку, посвященную Дню народного единства Она будет работать с 29 октября до 12 ноября.



Фото: тг-канал "Орловская область"

В Орле откроется выставка "Единым духом мы сильны" в честь Дня народного единства. Она будет работать с 29 октября по 12 ноября в областной библиотеке имени Бунина.



Посетители смогут увидеть публикации, посвященные истории возникновения праздника и событиям 1612 года, которые изменили ход истории Русского государства. Также на выставке будут представлены размышления видных ученых, историков и политологов о 4 ноября, опубликованные в отечественных журналах. Об этом сообщает тг-канал "Орловская область".



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Сергей Мерцалов





