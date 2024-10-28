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17:43, 28 октября 2024 года
Под Орлом столкнулись две "Лады Весты"Водители и пассажиры были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ.
Фото: тг-канал "Уездный город"
В Ливенском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей "Лада Веста". Инцидент случился утром 28 октября на седьмом километре автодороги "Ливны – Навесное – Грачев Верх".
43-летний водитель одной из "Лад" выехал на встречную полосу и столкнулся с другой "Ладой Вестой", за рулем которой находился 63-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля получили травмы и были госпитализированы в Ливенскую центральную районную больницу. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город"
Сергей Мерцалов
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