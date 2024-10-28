Орловцы пообщаются с детской писательницей из Москвы
Встреча пройдет в Пришвинке.
Фото: архив
В Орле 30 октября состоится встреча пятиклассников с детской писательницей Санией Шавалиевой из Москвы. Однако в областной детской библиотеке имени Пришвина на ул. Московской, 28 будут ждать всех желающих.
– Приглашаю, всем буду рада, - написала Шавалиева в соцсетях.
Наиболее популярные произведения детской писательницы - книги "Сумовенок", "Шушпанки", и "Театр на коленке". Также автор в последнее время занимается и взрослой литературой, написав повесть "Желтый ценник".