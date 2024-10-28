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19:50, 28 октября 2024 года Орловцы пообщаются с детской писательницей из Москвы Встреча пройдет в Пришвинке.



Фото: архив

В Орле 30 октября состоится встреча пятиклассников с детской писательницей Санией Шавалиевой из Москвы. Однако в областной детской библиотеке имени Пришвина на ул. Московской, 28 будут ждать всех желающих.



– Приглашаю, всем буду рада, - написала Шавалиева в соцсетях.



Наиболее популярные произведения детской писательницы - книги "Сумовенок", "Шушпанки", и "Театр на коленке". Также автор в последнее время занимается и взрослой литературой, написав повесть "Желтый ценник".



Начало творческой встречи в 14:00.



(6+)





Сергей Силаев





