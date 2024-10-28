Эксперт рассказал орловцам о долгосрочных сбережениях
Рекомендации дал сотрудник отделения Банка России Алексей Бельский.
Программа долгосрочных сбережений граждан – накопительно-сберегательный продукт с участием государства. Инструмент предусматривает и участие граждан как за счет личных средств, так и за счет средств пенсионных накоплений. Закон вступил в силу 1 января 2024 года.
Как воспользоваться программой и чем она полезна жителям Орловской области рассказал эксперт отделения Банка России Алексей Бельский.