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19:00, 28 октября 2024 года Орловщина наметила перспективы сотрудничества с Республикой Беларусь Подписана "дорожная карта" на 2024 – 2026 годы.







На прошлой неделе делегация Орловской области совершила рабочий визит в Республику Беларусь. В первый день была подписана "дорожная карта" по развитию сотрудничества на 2024 – 2026 годы, а также протокол о намерениях сотрудничества между Брестским и Орловским областными советами.



Стороны будут сотрудничать в социально-экономической, аграрной и промышленной сферах, а также в областях транспорта и ЖКХ, охраны и использования объектов животного мира, водных объектов, охраны атмосферного воздуха, в сфере туризма, спорта и культуры.



Также делегация посетила промышленные и продовольственные предприятия в Брестской области, спортивные объекты.

"Это были три очень насыщенных дня – многое сделано, многое еще предстоит реализовать. Самое главное – мы еще раз определили направления совместной работы, продуктивно обменялись опытом, готовы трудиться и развиваться на благо наших регионов", – рассказал Андрей Клычков.





Антон Киселёв





