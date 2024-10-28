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16:58, 28 октября 2024 года В Рязани увековечили память выпускника Орловского института культуры Александр Сапрунов погиб во время СВО.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Рязани увековечили память выпускника Орловского института культуры Александра Сапрунова. Режиссер и балетмейстер работал в Рязанском музыкальном театре. Два года назад он был призван в Вооруженные силы РФ и отправился в зону проведения СВО.



24 октября 2023 года Александр Сапрунов героически погиб во время танкового обстрела. Он был посмертно награжден Орденом Мужества.



Мемориальную доску с именем нашего земляка установили на фасаде Рязанского музыкального театра. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов





