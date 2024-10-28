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13:55, 28 октября 2024 года В Орле построят поликлинику на 600 посещений в смену Проектно-сметную документацию одобрила Главгосэкспертиза.



Фото: архив

В Орле запланировано строительство медучреждения, которое сможет обслуживать до 600 пациентов в смену. Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на возведение здания поликлиники №1.



- Новое медучреждение будет построено для улучшения условий и качества медицинской помощи для жителей Железнодорожного района, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Проект предусматривает возможность обслуживания пациентов при двухсменном режиме работы. Кроме того, в поликлинике будет функционировать дневной стационар на 18 койко-мест.





Сергей Мерцалов





