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12:29, 28 октября 2024 года

Румянцев назвал недостаточными темпы вакцинации детей от гриппа

В регионе усилят работу по иммунизации отдельных групп населения.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле 28 октября на заседании правительства обсудили ход прививочной кампании в регионе.

Как отметил глава управления Роспотребнадзора по региону Александр Румянцев, в область поставлен весь объем противогриппозных вакцин. От гриппа привито более 208 тысяч человек, охват вакцинацией составил более 30% от населения области.

Управление обращает внимание на недостаточные темпы иммунизации против гриппа детей дошкольного возраста, беременных женщин, студентов и призывников, - заявил Румянцев.

Из 208 тысяч привитых орловцев 55,5 тысячи - это дети, что составляет практически 80% от плана, отметил Александр Румянцев. Кроме того, медицинским организациям необходимо активизировать работу по вакцинации лиц, находящихся в пунктах временного размещения Орловской области.


Сергей Силаев
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