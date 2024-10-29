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8:00, 29 октября 2024 года Орловская студентка вошла в двадцатку лучших вожатых страны Теперь Ксения Соломатина поборется за победу в финале всероссийского конкурса профессионального мастерства.



Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов Орловской области

Студентка Банковского колледжа РАНХиГС Ксения Соломатина Ксения Соломатина вышла в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Свети, Вожатый!". Об этом рассказали в пресс-службе Российских студенческих отрядов Орловской области. Победителей выберут с 8 по 11 ноября года в рамках форума студенческих педагогических отрядов а Барнауле.



Ранее Ксения Соломатина работала детским куратором в образовательном центре "Сириус", где успешно показала практические и теоретические навыки педагогической работы и вошла в двадцатку лучших вожатых страны.





Артем Ежаков





