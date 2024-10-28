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11:15, 28 октября 2024 года

В Орловской области впервые выявили передачу лихорадки Западного Нила

Организованы мониторинговые обследования населения и переносчиков.

Фото: архив

В 2024 году в Орловской области впервые выявили передачу местных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом 28 октября заявил глава управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Вопрос рассмотрели на заседании областной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Департамент здравоохранения организовал семинары с медработниками по вопросам диагностики и лечения заболевания.

Румянцев подчеркнул, что на 2025 год нужно запланировать мероприятия по обработке водоемов, вблизи которых расположены детские лагеря, санатории, базы отдыха, медорганизации.


Сергей Силаев
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