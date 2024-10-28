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11:09, 28 октября 2024 года Котельная на Авиационной в Орле будет готова к 15 ноября Котельную на Кромской должны запустить уже 28 октября.





На аппаратном совещании в областной администрации назвали новую дату завершения ремонта котельной на улице Кромской в Орле. Объект будет полностью готов к 15 ноября.



Однако котельная на Авиационной должна заработать уже в течение сегодняшнего дня. По проблемным адресам будет индивидуально работать департамент ЖКХ.





Всеволод Трифонов





