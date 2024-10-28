Главная » Новости



14:28, 28 октября 2024 года Двое юных дончан нашли семью и приняли крещение на Орловщине Новый дом обрели 13-летний Роман и 11-летний Виталий.



Фото: Иоанно-Крестительский храм Орла

Двое юных дончан нашли семью и приняли крещение на Орловщине. Новый дом обрели 13-летний Роман и 11-летний Виталий.



Как рассказали в Орловской митрополии, ребята подружились в Болховском доме-интернате и очень не хотели разлучаться друг с другом. Под опеку детей взяли супруги из общины Иоанно-Крестительского храма. Там же прошло таинство крещения Романа и Виталия.





Артем Ежаков





