Двое юных дончан нашли семью и приняли крещение на Орловщине
Новый дом обрели 13-летний Роман и 11-летний Виталий.
Фото: Иоанно-Крестительский храм Орла
Двое юных дончан нашли семью и приняли крещение на Орловщине. Новый дом обрели 13-летний Роман и 11-летний Виталий.
Как рассказали в Орловской митрополии, ребята подружились в Болховском доме-интернате и очень не хотели разлучаться друг с другом. Под опеку детей взяли супруги из общины Иоанно-Крестительского храма. Там же прошло таинство крещения Романа и Виталия.