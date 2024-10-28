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10:30, 28 октября 2024 года

Орловская прокуратура изучает информацию о холодных трубах в доме на Машкарина

Ранее процессуальную проверку начали следователи.


Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил изучить информацию о надлежащем теплоснабжении и горячем водоснабжении в доме №16 на улице Машкарина. Ранее процессуальную проверку начали следователи.
"Прокуратурой проводится проверка температурного режима в квартирах дома. Будет поставлен вопрос о принятии мер к устранению нарушений и перерасчете платы за неоказанные коммунальные услуги", – заявили в ведомстве.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ситуацию с домом на контроль. Как следует из обращения, несмотря на начало отопительного сезона и похолодание, в здании нет отопления и горячего водоснабжения. При этом подчеркивается, что то же самое было и в прошлом году, также регулярно случались коммунальные аварии из-за износа инженерных систем. Заявительница живет вместе с бабушкой, имеющей статус несовершеннолетнего узника концлагерей.


Артем Ежаков
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