Главная » Новости



10:00, 28 октября 2024 года За неделю трое орловцев стали жертвами гаражных краж Полицейские рекомендуют владельцам боксов позаботиться об их безопасности.



Фото: архив "Вести-Орел"

За неделю трое орловцев стали жертвами гаражных краж. Они случились в Орле, Мценске и Ливенском районе. Из боксов вынесли зимнюю резину и инструменты. В гараж злоумышленники проникали, вскрывая и взламывая замки.



Полицейские рекомендуют владельцам боксов позаботиться об их безопасности. Статистика показывает, что чаще всего в гаражах используют старые запирающие устройства. Нередко гаражные кооперативы не имеют отдельных въездов, шлагбаумов, постов охраны, освещения и видеонаблюдения.



В полиции напомнили основные правила защиты гаражей от воров: не оставлять боксы надолго без присмотра, оснастить их надежными замками, изнутри огородить стены металлической решеткой, не хранить в гараже или автомобиле ценные вещи, а если они есть, подключить сигнализацию, видеонаблюдение.





Артем Ежаков





