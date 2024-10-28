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13:30, 28 октября 2024 года
Журналисты из Орла прошли отбор в высшую школу медиаОбучение идет в мастерской управления "Сенеж".
Журналисты из Орла прошли отбор в высшую школу медиа. Среди обучающихся – заместитель директора ГТРК "Орел" Анна Боева.
В мастерской управления "Сенеж" управленцы медиасферы проходят четыре обучающих модуля, включая культурный суверенитет России.
Спикерами программы стали руководители в сфере медиа и СМИ, общественные и политические деятели, лидеры креативных индустрий.
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