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8:45, 28 октября 2024 года Бастрыкин заинтересовался отсутствием отопления в доме на Машкарина в Орле Следователи начали проверку.





Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов дома на улице Машкарина в Орле. Следователи уже начали проверку, о ее промежуточных итогах доложат в центральный аппарат ведомства.



Как следует из обращения, несмотря на начало отопительного сезона и похолодание, в здании нет отопления и горячего водоснабжения. При этом подчеркивается, что то же самое было и в прошлом году, также регулярно случались коммунальные аварии из-за износа инженерных систем. Заявительница живет вместе с бабушкой, имеющей статус несовершеннолетнего узника концлагерей.





Артем Ежаков





