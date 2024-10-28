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7:29, 28 октября 2024 года

День Ефимия Осеннего: народные приметы на 28 октября 2024

Какие есть традиции, чего нельзя делать сегодня и что сулит погода.

Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 28 октября 2024 - день Ефимия Осеннего. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, а что можно, а также какие есть приметы о погоде? Рассказываем.

Православные верующие вспоминают святого Евфимия Солунского. На Руси считалось, что зима становится все активнее и все живое готовится к холодам: звери, насекомые, растения. Готовились и люди, занимаясь домашними и хозяйственными делами. Считается, что на Ефимия нельзя заниматься тяжелым трудом, устраивать стирку, рассказывать о своих планах - все это сулит неприятности и полосу неудач. Женщинам нельзя ходить в лес, плести косы, заниматься рукоделием. День Ефимия нужно провести в хорошем настроении, можно позвать гостей.

По природе можно судить о дальнейшей погоде. Если пошел снег, значит зима уже на пороге, рассвет в облаках - жди ненастья, круги вокруг луны - к заморозкам. Если на улице вы увидели комаров - зима будет теплой.


Ольга СУПОНЕВА
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