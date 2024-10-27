Орловскую треш-стримершу "Голубку" не стали отправлять в СИЗО
В качестве меры пресечения выбран запрет определенных действий.
Орловскую треш-стримершу "Голубку" не стали отправлять в СИЗО. В качестве меры пресечения выбран запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по статье об осквернении символов воинской славы России. Ранее сообщалось, что "Голубка" в ходе прямой трансляции в одной из социальных сетей публично осквернила изображение скульптуры "Родина-Мать зовет!".
В ходе судебного рассмотрения и первоначальных следственных действий женщина созналась в содеянном.