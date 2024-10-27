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14:00, 27 октября 2024 года Машины "скорой помощи" в Орловской области оснащают тревожными кнопками Уже укомплектовали автомобили в областном центре и в Орловском округе.





Орловские росгвардейцы начали оснащать машины "скорой помощи" тревожными кнопками. Укомплектовали пока только бригады областного центра и Орловского муниципального округа, но в ближайшем будущем планируют установить их по всему региону.



Приложение встроено в планшет, который врач всегда держит при себе. В главном меню устройства есть кнопка – при ее нажатии сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно выезжают туда, где находится скорая. Экипаж прибывает в течение десяти минут.





Антон Сорокин





