В Спасском-Лутовинове открылась выставка о дружбе Тургенева и Некрасова

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16:00, 27 октября 2024 года
В Спасском-Лутовинове открылась выставка о дружбе Тургенева и НекрасоваЭкспозиция представлена до 30 ноября.
В Спасском-Лутовинове открылась выставка, посвященная 170-летию визита Николая Некрасова в усадьбу Ивана Тургенева.
Литераторы познакомились в начале 1840-х годов и быстро сблизились, поскольку у них было много общего – творческие интересы, схожее понимание пути литературы в России, а также страсть к охоте.
На выставке экспонируются подлинные предметы из музея Некрасова в Карабихе. Это охотничьи сапоги и ружье поэта, охотничье снаряжение писателя, а также цитатник их многолетней переписки.
Экспозиция представлена до 30 ноября.
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Эва Стасюлевич
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