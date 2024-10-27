Главная » Новости



16:00, 27 октября 2024 года В Спасском-Лутовинове открылась выставка о дружбе Тургенева и Некрасова Экспозиция представлена до 30 ноября.







В Спасском-Лутовинове открылась выставка, посвященная 170-летию визита Николая Некрасова в усадьбу Ивана Тургенева.



Литераторы познакомились в начале 1840-х годов и быстро сблизились, поскольку у них было много общего – творческие интересы, схожее понимание пути литературы в России, а также страсть к охоте.



На выставке экспонируются подлинные предметы из музея Некрасова в Карабихе. Это охотничьи сапоги и ружье поэта, охотничье снаряжение писателя, а также цитатник их многолетней переписки.



Экспозиция представлена до 30 ноября.



(0+)







Эва Стасюлевич





