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8:00, 28 октября 2024 года Орловцам с высокой закредитованностью станет сложнее оформить заем О новых правилах рассказала главный экономист отделения Банка России по Орловской области Ольга Землякова.







Банк России ввел новые правила. Людям с высокой долговой нагрузкой – более 50% – будет сложнее получить кредит.



Что это за правила и на кого они будут распространяться? Об этом рассказала главный экономист отделения Банка России по Орловской области Ольга Землякова.





Анастасия Тычинская





