27 октября — день святой Параскевы Сербской: народные приметы

Какие есть обычаи, чего нельзя делать сегодня, а для чего день благоприятен?

27 октября в народном календаре — Параскева Грязнуха. Верующие вспоминают святую Параскеву Сербскую. Какие есть народные приметы, что можно делать, а чего нельзя, о чем говорит погода? Рассказываем.

На Руси девушки молились о хорошем муже, а матери — о здоровье и благополучии детей. На завтрак было принято подавать кашу, это сулило дому удачу. День сегодня благоприятный для уборки, заботы о доме, других повседневных хлопот. Однако мыть полы или подметать не стоит, чтобы не вымести удачу из жилья.

На Параскеву Грязнуху не принято устраивать шумные гуляния и посещать такие, это предвещает слезы в дальнейшем. Нельзя вступать в конфликты, иначе их ждет одиночество в старости.

Приметы о погоде есть такие. Грязные дороги на Параскеву Грязнуху — зима наступит через четыре недели. Идет дождь — в будущем году будет хороший урожай хлебов. Пасмурная погода предвещает пасмурный и холодный май, а большое количество ягод на рябине сулит дождливое лето.