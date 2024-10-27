воскресенье 27.10.2024 14:15:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:26, 27 октября 2024 года

27 октября — день святой Параскевы Сербской: народные приметы

Какие есть обычаи, чего нельзя делать сегодня, а для чего день благоприятен?


27 октября в народном календаре — Параскева Грязнуха. Верующие вспоминают святую Параскеву Сербскую. Какие есть народные приметы, что можно делать, а чего нельзя, о чем говорит погода? Рассказываем.
 
На Руси девушки молились о хорошем муже, а матери — о здоровье и благополучии детей. На завтрак было принято подавать кашу, это сулило дому удачу. День сегодня благоприятный для уборки, заботы о доме, других повседневных хлопот. Однако мыть полы или подметать не стоит, чтобы не вымести удачу из жилья.
 
На Параскеву Грязнуху не принято устраивать шумные гуляния и посещать такие, это предвещает слезы в дальнейшем. Нельзя вступать в конфликты, иначе их ждет одиночество в старости.
 
Приметы о погоде есть такие. Грязные дороги на Параскеву Грязнуху — зима наступит через четыре недели. Идет дождь — в будущем году будет хороший урожай хлебов. Пасмурная погода предвещает пасмурный и холодный май, а большое количество ягод на рябине сулит дождливое лето.



Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.