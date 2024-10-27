Главная » Новости



12:00, 27 октября 2024 года В Орловской области опубликован ноябрьский график социальных выплат Первые льготы придут с 7 по 12 ноября.





В Орловской области опубликован график социальных выплат на ноябрь. Его представил региональный департамент социальной защиты.



Согласно графику, с 7 по 12 ноября придут следующие пособия:



• ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка;

• пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области;

• ежемесячное пособие многодетной семье;

• единовременное пособие многодетной семье;

• материнский капитал для многодетной семьи;

• ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям;

• единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному".



С 13 по 18 ноября должны выплатить:



• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;

• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;

• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;

• пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);

• компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан;

• ежемесячное пособие семьям погибших Героев России;

• ежемесячную денежную выплату региональным категориям получателей мер соцподдержки.



С 20 по 22 ноября придут субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.



Пособия по безработице выплачиваются по индивидуальному графику.





Артем Ежаков





