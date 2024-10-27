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8:33, 27 октября 2024 года Минувшей ночью на Орловщине уничтожили четыре дрона Всего над регионами России сбили 51 беспилотник.





В ночь на 27 октября в Орловской области уничтожили четыре дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Всего над регионами России сбили 51 беспилотник. 18 БпЛА перехвачены над территорией Тамбовской области, 16 БпЛА сбиты над территорией Белгородской области, по четыре БпЛА уничтожено над территориями Брянской и Липецкой областей, три БпЛА уничтожены над территорией Воронежской области и один БпЛА сбит над Курской областью. Также украинский БпЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.







