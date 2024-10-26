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21:05, 26 октября 2024 года
Вечерний выпуск программы "Вести-Орел" с Юлией Опанасюк
Расскажем, что важного и интересного произошло в регионе к вечеру 26 октября 2024 года:
- Подробности дружбы Тургенева и Некрасова - в "Вестях".
- В сквере Гуртьева завершили ремонт.
- Минсельхоз отметил орловских аграриев.
- В Ливнах двухэтажный автобус не смог проехать под мостом. Подробности аварии.
- Покажем, где побывала орловская делегация, завершающая работу в Беларуси.
Вести-Орёл
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