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15:35, 26 октября 2024 года В Орловской области дали отбой опасности атаки БПЛА Сообщение от МЧС поступило в 15:32.



Фото: архив

В Орловской области 26 октября более чем на три часа объявили опасность атаки БПЛА. Предупреждение от МЧС поступило в 12:21, а отбой был дан в 15:32.



Напомним, что около 13:00 в регионе сбили три беспилотника. Никто не пострадал, на местах работают оперативные службы.





Сергей Силаев





