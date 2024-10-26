В Орловской области дали отбой опасности атаки БПЛА

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15:35, 26 октября 2024 года
В Орловской области дали отбой опасности атаки БПЛАСообщение от МЧС поступило в 15:32.
Фото: архив
В Орловской области 26 октября более чем на три часа объявили опасность атаки БПЛА. Предупреждение от МЧС поступило в 12:21, а отбой был дан в 15:32.
Напомним, что около 13:00 в регионе сбили три беспилотника. Никто не пострадал, на местах работают оперативные службы.
Сергей Силаев
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