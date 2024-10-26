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15:20, 26 октября 2024 года В Орле сквер Гуртьева прошел приемку Главным элементом обновленного пространства стала архитектурная подсветка деревьев.







Сквер Гуртьева Орла 25 октября прошел приемку. Работы по благоустройству проводили здесь в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".



Мэр Орла Юрий Парахин в соцсетях показал, каким стал обновленный сквер. Помимо подсветки на деревьях, появились парковки и велодорожки. На протяжении всех тропинок установлены фонари, а в центре появились скамейки и урны – все в едином стиле.



– Усовершенствована и "доступная среда": для удобства маломобильных групп населения предусмотрены плавные спуски и пандусы, - сообщил градоначальник.





Сергей Силаев





