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21:45, 25 октября 2024 года Еще один беспилотник сбит над Орловщиной Об этом сообщили в Минобороны РФ. Еще один беспилотник сбит в небе Орловщины вечером 25 октября. Дрон уничтожили в 20:20. Таким образом, сегодня вечером в регионе сбиты пять БПЛА. Всего же за сутки в Орловской области уничтожили девять беспилотников.
Как сообщил в социальных сетях губернатор Андрей Клычков, пострадавших и разрушений после вечерней атаки нет. Не нанесла ущерба и дневная попытка врага.
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