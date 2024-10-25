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20:40, 25 октября 2024 года В Орловской области уничтожены еще четыре беспилотника Об этом сообщили в Минобороны РФ.





25 октября с 18:35 до 19:50 в Орловской области уничтожено еще четыре вражеских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Еще пять в это же время уничтожены над Курской областью.



Напомним, что ранее днем на Орловщине также уничтожили четыре беспилотника.







