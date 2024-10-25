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21:45, 16 октября 2024 года В Колпне торжественно открыли сквер имени Алексея Сопина Общественная территория названа в честь пожарного, погибшего при исполнении служебного долга.







16 октября в Колпне торжественно открыли сквер имени Алексея Сопина. Общественная территория названа в честь пожарного, погибшего при исполнении служебного долга. Памятный знак освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



10 февраля 2014-го года Алексей Сопин вместе с коллегами боролся со сложным пожаром в жилом доме на улице Германо. Спасатели смогли освободить из огненной ловушки двоих мужчин. Чтобы удостовериться, что внутри никого не осталось, в огонь вошли трое пожарных. Спустя пять минут конструкции обрушились, Алексей Сопин остался под завалами.







