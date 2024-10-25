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18:25, 25 октября 2024 года Орловцы отдали мошенникам больше полутора миллионов рублей Такую сумму жители региона отдали за сутки.





В Орловской области в течение суток жители региона отдали мошенникам больше полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении МВД.



63-летний житель Орла пополнил счета злоумышленников на 1 миллион 345 тысяч рублей, другая орловчанка отдала 47 тысяч, а житель Ливенского района – 130 тысяч.



Полицейские снова напоминают гражданам об осторожности при общении с незнакомыми людьми, особенно по телефону. Прежде чем переводить деньги на указанные номера или банковские карты, посоветуйтесь с родными, перезвоните якобы попавшим в неприятности родственникам.



Также полицейские призывают не терять бдительности, если вам предлагают взять кредит по телефону. Сотрудники банка никогда не предложат вам для спасения денежных средств перевести их на безопасный счет. При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды, либо перевести денежные средства куда-либо – немедленно завершите разговор.





Артем Ежаков





