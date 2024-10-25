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20:00, 25 октября 2024 года Орловчанки вяжут шерстяные носочки для "торопыжек" Они согреют недоношенных малышей перинатального центра.







Орловчанки вяжут шерстяные носочки для "торопыжек". Они согреют недоношенных малышей перинатального центра. Трение волокон шерсти обеспечивает ребенку дополнительный естественный массаж, что способствует нормализации дыхания и стимулирует малыша больше шевелиться, что важно для его развития.



Кроме того, теплые вещи позволяют экономить энергию малышей и расходовать ее не на поддержание температуры тела, а на другое.



Инициатор этого проекта – Наталья Козлова. Она назвала его "Вязаные истории".



3 ноября сообщество "PRO Женщин" проводит большую благотворительную акцию с концертом и ярмаркой рукоделий, выручка от которых пойдет на шерсть для вязаных подарков для малышей перинатального центра.





Елена Литинская





