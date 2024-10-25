пятница 25.10.2024 17:38:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:15, 25 октября 2024 года

В 2024 году в Орловской области сдали в эксплуатацию девять новых дорог

Строительство велось в Орле и Орловском округе.

Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

С начала 2024 года в Орле и Орловском округе ввели в эксплуатацию девять дорожных объектов. Работы были выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает региональный департамент дорожного хозяйства. 

Среди построенных объектов: 

- мост через реку Оку возле деревень Касьяновка и Тайное Орловского округа, протяженностью 141,25 п.м.
- ул. Пролетарская Гора от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома №5 до ул. Ленина ( 1 этап), протяженность 118 метров;
- ул. Пролетарская Гора от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома №5 до ул. Ленина (2 этап), протяженность 673 метров;
- ул. Покровская от ул. Московская до ул. Советская, протяженность 250 метров;
- ул. Советская от наб. Дубровинского до ул. Герцена, протяженность 1 км;

Кроме того, капитально отремонтированы дороги в д. Становое по ул. Школьная Орловского муниципального округа, протяженность 839 м метров, а также дорога "Ж/д переезд (ул. Чешская) - д. Тайное» - д. Вязки Орловского муниципального округа, протяженность 2,5 км.

В пгт. Знаменка Орловского округа также был проведен капитальный ремонт улично-дорожной сети, включая:

- ул. Школьную, протяженностью 500 метров;
- ул. Ленина, длиной 650 метров.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на территории Орловской области в 2024 году запланировано строительство и ремонт еще 20 объектов.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.