В 2024 году в Орловской области сдали в эксплуатацию девять новых дорог

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16:15, 25 октября 2024 года
В 2024 году в Орловской области сдали в эксплуатацию девять новых дорогСтроительство велось в Орле и Орловском округе.
Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области
С начала 2024 года в Орле и Орловском округе ввели в эксплуатацию девять дорожных объектов. Работы были выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает региональный департамент дорожного хозяйства.
Среди построенных объектов:
- мост через реку Оку возле деревень Касьяновка и Тайное Орловского округа, протяженностью 141,25 п.м.
- ул. Пролетарская Гора от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома №5 до ул. Ленина ( 1 этап), протяженность 118 метров;
- ул. Пролетарская Гора от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома №5 до ул. Ленина (2 этап), протяженность 673 метров;
- ул. Покровская от ул. Московская до ул. Советская, протяженность 250 метров;
- ул. Советская от наб. Дубровинского до ул. Герцена, протяженность 1 км;
Кроме того, капитально отремонтированы дороги в д. Становое по ул. Школьная Орловского муниципального округа, протяженность 839 м метров, а также дорога "Ж/д переезд (ул. Чешская) - д. Тайное» - д. Вязки Орловского муниципального округа, протяженность 2,5 км.
В пгт. Знаменка Орловского округа также был проведен капитальный ремонт улично-дорожной сети, включая:
- ул. Школьную, протяженностью 500 метров;
- ул. Ленина, длиной 650 метров.
В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на территории Орловской области в 2024 году запланировано строительство и ремонт еще 20 объектов.