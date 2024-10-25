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16:18, 25 октября 2024 года В Орле мужчину осудят за наезд на машине на полицейских Ему вменяют применение насилия в отношении правоохранителей.





Видео: СУ СК России по Орловской области

Советский районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении правоохранителей.



Как рассказали в пресс-службах СУ СК России по Орловской области и прокуратуры региона, инцидент случился в апреле. Находившийся в розыске мужчина при виде полицейских сел в машину, закрыл двери, а затем умышленно поочередно наехал на правоохранителей, причинив им телесные повреждения и физическую боль.



Свою вину мужчина не признал.





Артем Ежаков





