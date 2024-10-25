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16:30, 25 октября 2024 года

В Орле "черные риелторы" не сумели обжаловать приговор суда

От их действий пострадали 62 человека.


В Орле "черные риелторы" не сумели обжаловать приговор. Орловский областной суд оставил без изменения вердикт первой инстанции. Четыре человека получили сроки от 5 до 7 лет колонии общего режима со штрафами от 600 до 800 тысяч рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с 2014-го по 2018-й годы осужденные похищали деньги граждан, обратившихся в ООО "ДОН – Дом Орловской недвижимости". Организация должна была бронировать и покупать недвижимость для клиентов, но полученными на это деньгами сообщники распоряжались по своему усмотрению.

От действий осужденных пострадали 62 человека. Ущерб составил 92 миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России и УМВД России по Орловской области.


Артем Ежаков
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