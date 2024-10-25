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19:00, 25 октября 2024 года

Орловские студенты посетили Кривцовский мемориал

Экскурсию организовали в рамках проекта "Дорогами Великой Победы".



Молодежь должна знать своих героев. Партия "Единая Россия" запустила проект "Дорогами великой победы". Благодаря ему студентов знакомят с историей памятных мест и рассказывают о работе поисковиков. На этот раз экскурсию провели на Кривцовском мемориале.

На этом участке фронта почти два года шли ожесточенные бои. Сотни тысяч солдат числятся пропавшими без вести. Чтобы попасть на экскурсию, студенты прошли отбор. В поездку отправились самые ответственные и любознательные. 

- Мы планируем посетить все наши муниципальные образования, потому что нет ни одного населенного пункта, или района, где нельзя было бы рассказать о событиях 1941-1945 годов, - отметила заместитель руководителя Орловского регионального исполнительного комитета "Единой России" Елена Цыганкова.


Антон Сорокин
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