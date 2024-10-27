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10:00, 27 октября 2024 года Орловский облсовет рассмотрит законопроект о запрете склонения к абортам Региональный парламент проведет заседание 31 октября.





В последний день октября Орловский областной совет народных депутатов соберется на очередное заседание. В повестку включено 28 вопросов.



В частности, парламентарии рассмотрят законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области. Ко второму чтению он выносится после публичного обсуждения.



Помимо этого, депутаты рассмотрят возможность награждения многодетных семей памятной медалью "Многодетная семья Орловской области. Также обсудят инициативу об обращении в Госдуму по вопросу разработки механизма, регулирующего ограничение оборота компьютерных игр со сценами насилия и жестокости.





Артем Ежаков





