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15:04, 25 октября 2024 года Клычков сообщил о трех сбитых БПЛА над Орловской областью Никто не пострадал.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 25 октября сообщил, что над регионом были сбиты три вражеских БПЛА. По словам главы региона, пострадавших и повреждений нет, на месте работают оперативные службы.



Кроме того, Андрей Клычков сообщил, что теперь жителям региона заблаговременно приходят уведомления об объявлении опасности атаки БПЛА. Губернатор порекомендовал установить приложение "МЧС России" на телефоны.





Сергей Силаев





