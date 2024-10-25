Жители Орла смогут сделать прививку от гриппа на ярмарках

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17:30, 25 октября 2024 года
Жители Орла смогут сделать прививку от гриппа на ярмаркахТам будут работать мобильные пункты вакцинации.
Фото: архив
26 октября жители Орла смогут привиться от гриппа. Мобильные пункты вакцинации будут работать на Комсомольской площади и на улице Приборостроительной с 9:00 до 13:00.
С собой необходимо захватить паспорт и полис ОМС. Сама процедура займет около 15 минут.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", прививочная кампания на Орловщине продолжается. На сегодняшний день прошли вакцинацию уже более 185 тысяч жителей региона.
Сергей Мерцалов
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