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17:30, 25 октября 2024 года Жители Орла смогут сделать прививку от гриппа на ярмарках Там будут работать мобильные пункты вакцинации.



Фото: архив

26 октября жители Орла смогут привиться от гриппа. Мобильные пункты вакцинации будут работать на Комсомольской площади и на улице Приборостроительной с 9:00 до 13:00.



С собой необходимо захватить паспорт и полис ОМС. Сама процедура займет около 15 минут.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", прививочная кампания на Орловщине продолжается. На сегодняшний день прошли вакцинацию уже более 185 тысяч жителей региона.





Сергей Мерцалов





