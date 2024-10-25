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18:00, 25 октября 2024 года Баскетболистки Орловского госуниверситета успешно начали сезон Наша команда одержала три победы в дивизионе "Центр".







Баскетболистки Орловского государственного университета в этом сезоне по традиции будут выступать в двух главных турнирах в рамках Ассоциации студенческого баскетбола: элитном дивизионе, а также дивизионе "Центр".



Сезон наша команда начала в Санкт-Петербурге матчами дивизиона "Центр". Это позволило проверить состав, который перед сезоном пополнился сразу несколькими молодыми игроками. На счету нашей команды три победы над баскетболистками Великих Лук, Калининграда и Санкт-Петербурга.





Анастасия Дорохова





