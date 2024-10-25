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17:00, 25 октября 2024 года В Орле открылся пункт подготовки контрактников из других регионов Добровольцы могут жить там до заключения контракта и учиться тактической медицине и методам боя.







В Орле открылся пункт размещения для тех, кто хочет заключить контракт с Министерством обороны, но живет в другом регионе. Пункт рассчитан на 20 человек.



Там добровольцы будут жить до заключения контракта, параллельно обучаясь тактической медицине и методам боя. Инструкторами выступают участники "Бригады Катукова" и специалисты центра "Патриот-57".





Татьяна Тимохина





