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19:30, 25 октября 2024 года Орловец крупно оштрафован за изготовление 300 литров алкоголя Мужчина заплатит два миллиона рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области мужчина оштрафован на два миллиона рублей за изготовление и оборот спиртосодержащей продукции. Также у осужденного изъяли машину и мобильный телефон.



Как рассказали в региональной прокуратуре, орловец незаконно произвел более 303 литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 160 тысяч рублей. Ее мужчина незаконно хранил, перевозил и продавал гражданам.





Артем Ежаков





